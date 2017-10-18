Роббен проведет свой 100-й матч в Лиге Чемпионов

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Бавария" дома сыграет против "Селтика".

Этот поединок станет 100-м в турнире для голландского полузащитника мюнхенцев Арьена Роббена.

Больше него матчей из голландских игроков в Лиге Чемпионов провел только Кларенс Зеедорф (125).

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