Роббен провёл тренировку на базе "Баварии"

Бывший вингер "Баварии" Арьен Роббен замечен на базе мюнхенского клуба, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, голландец тренировался под руководством доктора "ротен" Хольгера Бройха.

При этом отмечается, что 36-летний футболист не собирается возобновлять карьеру - он решил позаниматься, чтобы быть в форме.

Напомним, что Роббен выступал за "Баварию" с 2009 по 2019 год, сыграл 309 матчей, забил 144 гола и сделал 101 ассист. Прошлым летом он повесил бутсы на гвоздь.

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