Роббен, Пьянич и Альба вошли в число футболистов, который заняли места с 71-го по 100-е по итогам года по версии The Guardian

Издание The Guardian определило 100 лучших футболистов мира по итогам 2017 года по своей версии.

Сегодня был опубликован список игроков, которые заняли места с 100-го по 71-е.

100. Анхель Ди Мария (ПСЖ)

99. Адриен Рабио (ПСЖ)

98. Марко Манджукич ("Ювентус")

97. Бенжамен Менди ("Манчестер Сити")

96. Джейми Варди ("Лестер")

95. Рафаэль Варан ("Реал")

94. Давид Алаба ("Бавария")

93. Сеск Фабрегас ("Челси")

92. Генрих Мхитарян ("Манчестер Юнайтед")

91. Фабиньо ("Монако")

90. Алекс Сандро ("Ювентус")

89. Жорди Альба ("Барселона")

88. Коке ("Атлетико")

87. Тома Лемар ("Монако")

86. Даниэль Карвахаль ("Реал")

85. Миралем Пьянич ("Ювентус")

84. Бернарду Силва ("Манчестер Сити")

83. Давид Луис ("Челси")

82. Тоби Алдервейрелд ("Тоттенхэм")

81. Уго Льорис ("Тоттенхэм")

80. Сауль Ньигес ("Атлетико")

79. Арьен Роббен ("Бавария")

78. Кейлор Навас ("Реал")

77. Кристиан Пулишич ("Боруссия" Д)

76. Тьяго Силва (ПСЖ)

75. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед")

74. Неманья Матич ("Манчестер Юнайтед")

73. Самуэль Умтити ("Барселона")

72. Раджа Наингголан ("Рома")

71. Чиро Иммобиле ("Лацио")

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