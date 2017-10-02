Роббен раскритиковал Анчелотти

Журналист ESPN Марк Ловелл показал общественности цитату вингера мюнхенской "Баварии" Арьена Роббена.

В своей речи голландец подверг критике бывшего наставника баварцев Карло Анчелотти.

"Моего сына в молодежной команде тренируют лучше, чем Анчелотти "Баварию", – приводит слова футболиста Ловелл.

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