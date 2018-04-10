Роббен рассказал, что "Баварии" не хватает для победы в Лиге Чемпионов



Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен рассуждает об ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Севильей", а также рассказал, что нужно сделать его команде для победы в турнире.

"Мы должны быть осторожными. Все уже говорят о полуфинале, хотя завтра нам предстоит провести ответный матч. Вот если выиграем, тогда и можно вести эти разговоры. Результат в "Севилье" нас вполне устроил. Гостевая победа со счётом 2:1 - это всегда здорово, хотя и не настолько, как наш выигрыш у "Бешикташа" – 5:0. "Севилья" блестяще сыграла в Манчестере, и мы знаем, как нужно ей противостоять.

Трудно сравнить нынешнюю команду с "Баварией" образца 2013 года, взявшей три титула. Игроки уже другие, пять лет прошло, мы сделали шаг вперёд. Команда у нас отличная, но мне кажется, что для победы в Лиге Чемпионов нам нужно еще немного прибавить", - цитирует Роббена официальный сайт УЕФА.

Поединок "Бавария" - "Севилья" состоится 11 апреля и начнется в 21:45 мск. В первом матче мюнхенский клуб победил на выезде со счетом 2:1.

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