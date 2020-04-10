Роббен рассказал, как его жена переболела коронавирусом

Известный голландский футболист Арьен Роббен признался, что его супруга Бернадьен была заражена коронавирусом, но уже поборола болезнь.

"Хуже всего ей было из-за ощущения тяжести в груди и одышки. Очень неприятное чувство. При этом через день или два состояние не улучшается. Я очень рад, что ей не стало совсем плохо. К счастью, повторный тест дал отрицательный результат, и сейчас она чувствует себя хорошо", - приводит слова экс-игрока сборной Нидерландов Bild.

Роббен завершил карьеру в июле прошлого года после 10 сезонов в "Баварии".

Во всём мире коронавирус диагностирован у более чем 1 миллиона 600 тысяч человек. Почти 96 тысяч заражённых умерли от болезни.

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