Роббен рассказал, как его жена переболела коронавирусом
Известный голландский футболист Арьен Роббен признался, что его супруга Бернадьен была заражена коронавирусом, но уже поборола болезнь.
"Хуже всего ей было из-за ощущения тяжести в груди и одышки. Очень неприятное чувство. При этом через день или два состояние не улучшается. Я очень рад, что ей не стало совсем плохо. К счастью, повторный тест дал отрицательный результат, и сейчас она чувствует себя хорошо", - приводит слова экс-игрока сборной Нидерландов Bild.
Роббен завершил карьеру в июле прошлого года после 10 сезонов в "Баварии".
Во всём мире коронавирус диагностирован у более чем 1 миллиона 600 тысяч человек. Почти 96 тысяч заражённых умерли от болезни.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16