Роббен рассказал о несостоявшемся переходе в "Манчестер Юнайтед"

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Роббен рассказал о несостоявшемся переходе в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Баварии" Арьен Роббен в 2003 году мог оказаться в "Манчестер Юнайтед".

"Я разговаривал с Фергюсоном за ужином в Манчестере, мы говорили о футболе и о жизни. Я посмотрел базу "МЮ", все было хорошо, но после того, как я вернулся в расположение ПСВ, ничего не произошло. Не было никаких переговоров, сделка не состоялась в итоге. Может, "Челси" в тот момент предложил больше денег, а "МЮ" отказали? Я не знаю.

Если бы мне сразу предложили контракт, я бы не задумываясь его подписал. Все случилось так, как оно случилось, я ни о чем не жалею" - приводит слова Роббена Sky Sports.

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