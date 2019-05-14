Роббен рассказал, сколько лет ещё может играть

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Роббен рассказал, сколько лет ещё может играть

Голландский вингер "Баварии" Арьен Роббен порассуждал о своём будущем.

Напомним, что по окончании сезона 35-летний футболист покинет мюнхенский клуб и станет свободным агентом.

"Я всё ещё хочу играть, но при этом мне не нравится перспектива пропускать по пять месяцев из-за травм. Я могу выступать на профессиональном уровне ещё четыре или пять лет, но всё зависит от состояния здоровья. В течение карьеры я привык сражаться за титулы, поэтому не знаю, смогу ли играть в команде, которая борется за шестое или восьмое место. У меня есть варианты трудоустройства как в Европе, так и за её пределами. В частности, в Соединённых Штатах", - приводит слова Роббена Kicker.

В нынешнем сезоне ветеран сыграл за "Баварию" всего 17 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

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