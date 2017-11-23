Роббен снова травмировался

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен получил повреждение в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Андерлехтом" (2:1).

Отметим, что голландец покинул поле в начале второго тайма.

"Я не думаю, что это очень серьезно. Мы имеем дело с незначительной травмой мышц", - прокомментировал ситуацию наставник команды.

По информации СМИ, Роббен пропустит ближайший матч чемпионата Германии с менхенгладбахской "Боруссией". | soccernews.ru