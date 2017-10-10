Роббен стал четвертым бомбардиром в истории сборной Голландии

В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 сборная Голландии играет против Швеции.

Дублем в этом поединке отметился полузащитник Арьен Роббен. Второй гол хавбека стал для него 37-м за национальную команду. По этому показателю Роббен догнал Денниса Бергкампа, который занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной.

Больше, чем Роббен забили Патрик Клюйверт (40 голов), Клаас-Ян Хунтелаар (42) и Робин ван Перси (50).

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