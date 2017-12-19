Роббен сыграет против "Боруссии"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен​ в понедельник провел тренировку в общей группе.

Как утверждает Bundesliga Spotlight, 33-летний голландец сможет принять участие в матче 1/8 финала Кубка Германии против дортмундской "Боруссии".

Напомним, матч "Бавария" - "Боруссия" пройдет в среду, 20 декабря. Игра начнется 22.45 по московскому времени.

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