Роббен установил рекорд "Баварии"

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Роббен установил рекорд "Баварии"

Вингер "Баварии" Арьен Роббен поразил ворота дортмундской "Боруссии" в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги.

Этот гол стал для 33-летнего голландца 93-м в чемпионате Германии в составе мюнхенской команды.

Таким образом, Роббен стал лучшим бомбардиром "Баварии" в Бундеслиге среди легионеров. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 11 26
2 РБ Лейпциг 11 22
3 Боруссия Дортмунд 11 20
4 Шальке 11 20
5 Хоффенхайм 11 19
6 Ганновер 96 11 18
7 Айнтрахт Франкфурт 11 18
8 Боруссия Менхенгладбах 11 18
9 Байер Леверкузен 11 16
10 Аугсбург 11 16
11 Герта 11 14
12 Штутгарт 11 13
13 Майнц 05 11 12
14 Вольфсбург 11 11
15 Гамбург 11 10
16 Фрайбург 11 8
17 Вердер Бремен 11 5
18 Кельн 11 2
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