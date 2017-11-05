Роббен установил рекорд "Баварии"

Вингер "Баварии" Арьен Роббен поразил ворота дортмундской "Боруссии" в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги.

Этот гол стал для 33-летнего голландца 93-м в чемпионате Германии в составе мюнхенской команды.

Таким образом, Роббен стал лучшим бомбардиром "Баварии" в Бундеслиге среди легионеров. | http://soccernews.ru