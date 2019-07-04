Роббен: "В моей жизни началась новая глава"

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Роббен: "В моей жизни началась новая глава"

Известный голландский футболист Арьен Роббен прокомментировал свое решение о завершении карьеры.

"Я очень много думал в последнее время и принял решение повесить бутсы на гвоздь. Это решение было самым сложным в моей карьере. Сейчас я нахожусь в отличной форме и хочу сохранить свое здоровье в будущем, поэтому и завершаю карьеру.

Я хочу поблагодарить всех, кто был со мной рядом все эти годы и кто способствовал тому, чтобы я превратился в хорошего футболиста. В моей жизни началась новая глава. Теперь я хочу больше времени уделять своей семье", - приводит слова Роббена Ziggosport.

Карьера Роббена стартовала в 2000 году в "Гронингене". Также 35-летний голландец успел поиграть в ПСВ, "Челси", "Реале" и "Баварии".

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