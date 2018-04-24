Роббен верит в победу "Баварии" над "Реалом"

Нападающий "Баварии" Арьен Роббен рассуждает о предстоящем матче 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Реала".

"Мы имеем большой опыт матчей с "Реалом". Это будет равных соперников. Наша команда находится в хорошей форме и мы должны этим воспользоваться. К тому же мы играем на своем поле при родных фанатах. Уверен, что это будет классный матч.

В прошлом сезоне мы опасались соперника и это стало ошибкой. Теперь подобного не произойдет. "Бавария" способна победить любого соперника. Впрочем тоже самое может сделать и "Реал", - приводит слова Роббена официальный сайт клуба.

Матч "Бавария" - "Реал" состоится в среду, 25-го апреля и начнется в 21:45 мск.

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