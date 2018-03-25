Вингер мюнхенской "Баварии" Арьен Роббен вернулся в строй, сообщает официальный сайт клуба.

В субботу 34-летний футболист провёл тренировку и уже бегал по газону. Напомним, что голландский ветеран имел проблемы с защемленным нервом.

В текущем сезоне Роббен сыграл за "Баварию" 27 матчей, забил 6 голов и сделал 10 результативных передач.

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