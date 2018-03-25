Роббен вернулся в строй

Теги бавария мюнхенарьен роббен

Роббен вернулся в строй

Вингер мюнхенской "Баварии" Арьен Роббен вернулся в строй, сообщает официальный сайт клуба.

В субботу 34-летний футболист провёл тренировку и уже бегал по газону. Напомним, что голландский ветеран имел проблемы с защемленным нервом.

В текущем сезоне Роббен сыграл за "Баварию" 27 матчей, забил 6 голов и сделал 10 результативных передач. 

Не пропустите: "Бавария" сообщила, когда Нойер приступит к тренировкам на газоне. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Лучший футбол в Северной Америке: почему чемпионат Мексики по-настоящему крут

Лучший футбол в Северной Америке: почему чемпионат Мексики по-настоящему крут

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 27 66
2 Шальке 27 49
3 Боруссия Дортмунд 27 48
4 Айнтрахт Франкфурт 27 45
5 Байер Леверкузен 27 44
6 РБ Лейпциг 27 43
7 Хоффенхайм 27 39
8 Штутгарт 27 37
9 Боруссия Менхенгладбах 27 36
10 Аугсбург 27 35
11 Герта 27 35
12 Вердер Бремен 27 33
13 Ганновер 96 27 32
14 Фрайбург 27 30
15 Вольфсбург 27 25
16 Майнц 05 27 25
17 Кельн 27 20
18 Гамбург 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов