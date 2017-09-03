Роббен вышел на седьмое место по количеству голов за сборную Голландии, обойдя Круиффа

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Роббен вышел на седьмое место по количеству голов за сборную Голландии, обойдя Круиффа

В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 сборная Голландии обыграла Болгарию со счетом 3:1.

Один из голов в этом поединке на счету полузащитника Арьена Роббена.

Этот гол стал для Роббена 34-м за сборную Голландии и он обошел легендарного Йохана Круиффа.

В истории голландской сборной Роббен вышел на седьмое место по количеству голов. Ближайшими конкурентами теперь являются Фаас Вилкес и Руд ван Нистелрой (по 35). А лидером является Робин ван Перси (50 голов).

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