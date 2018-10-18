Роббен высказался о своем возрасте

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Роббен высказался о своем возрасте

Голландский полузащитник "Баварии" Арьен Роббен считает, что он может продолжать выступать на топ-уровне, несмотря на свой возраст.

"34 - это немного. Каждый футболист совершенно индивидуален. Не бывает слишком старых игроков. Есть хорошие футболисты и плохие.

Наш тренер очень амбициозен и обладает характером победителя. Ковач постоянно ищет варианты, чтобы усилить нашу игру", - приводит слова Роббена Kicker.

В этом сезоне 34-летний Роббен провел за "Баварию" 10 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

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