Роббен высказался о своем возрасте
Голландский полузащитник "Баварии" Арьен Роббен считает, что он может продолжать выступать на топ-уровне, несмотря на свой возраст.
"34 - это немного. Каждый футболист совершенно индивидуален. Не бывает слишком старых игроков. Есть хорошие футболисты и плохие.
Наш тренер очень амбициозен и обладает характером победителя. Ковач постоянно ищет варианты, чтобы усилить нашу игру", - приводит слова Роббена Kicker.
В этом сезоне 34-летний Роббен провел за "Баварию" 10 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|18
|45
|2
|Бавария Мюнхен
|18
|39
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|18
|36
|4
|РБ Лейпциг
|18
|31
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|18
|30
|6
|Вольфсбург
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|18
|25
|8
|Вердер Бремен
|18
|25
|9
|Герта
|17
|24
|10
|Байер Леверкузен
|18
|24
|11
|Майнц 05
|18
|24
|12
|Фрайбург
|18
|21
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|18
|21
|14
|Шальке
|17
|18
|15
|Аугсбург
|18
|15
|16
|Штутгарт
|18
|14
|17
|Ганновер 96
|18
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|17
|11