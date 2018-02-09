Роббен: "Я горд быть частью "Баварии"

Теги арьен роббенбавария мюнхен

Роббен: "Я горд быть частью "Баварии"

Вингер "Баварии" Арьен Роббен заявил, что он горд выступать за мюнхенский клуб.

"Я горд быть частью "Баварии". Клуб всего достиг благодаря самостоятельной и независимой работе, поэтому заслуживает комплиментов. Но не стоит терять игровой ритм. Это должно повысить наши шансы на победу в Лиге Чемпионов" - приводит слова Роббена Kicker.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги Чемпионов "Баварии" предстоит сыграть с турецким "Бешикташем".

Не пропустите: "Бавария" собирается продлить контракты с Рибери и Роббеном. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Триумф "шпор" в царстве Северного Лондона: "Тоттенхэм" побеждает "Арсенал"

Триумф "шпор" в царстве Северного Лондона: "Тоттенхэм" побеждает "Арсенал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 21 53
2 РБ Лейпциг 22 38
3 Байер Леверкузен 21 35
4 Боруссия Дортмунд 21 34
5 Шальке 21 34
6 Айнтрахт Франкфурт 21 33
7 Аугсбург 22 31
8 Боруссия Менхенгладбах 21 31
9 Хоффенхайм 21 28
10 Ганновер 96 21 28
11 Герта 21 27
12 Фрайбург 21 25
13 Вольфсбург 21 24
14 Штутгарт 21 21
15 Вердер Бремен 21 20
16 Майнц 05 21 20
17 Гамбург 21 17
18 Кельн 21 13
Полная таблица

топ-5 тегов