Роббен: "Я горд быть частью "Баварии"

Вингер "Баварии" Арьен Роббен заявил, что он горд выступать за мюнхенский клуб.

"Я горд быть частью "Баварии". Клуб всего достиг благодаря самостоятельной и независимой работе, поэтому заслуживает комплиментов. Но не стоит терять игровой ритм. Это должно повысить наши шансы на победу в Лиге Чемпионов" - приводит слова Роббена Kicker.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги Чемпионов "Баварии" предстоит сыграть с турецким "Бешикташем".

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