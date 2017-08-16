Роббен: "Я горжусь тем, что играю за "Баварию"

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Роббен: "Я горжусь тем, что играю за "Баварию"

Голландский форвард "Баварии" Арьен Роббен считает, что он верно поступил, когда переходил в мюнхенский клуб.

"Переход в "Баварию" является лучшим решением в моей жизни. Я горжусь тем, что играю за "Баварию". Я выиграл с клубом Лигу чемпионов, а также по три раза выходил в финал и полуфинал турнира. Шесть раз мы становились чемпионами и четырежды брали Кубок Германии", - приводит слова Роббена The Players' Tribune.

Напомним, что 33-летний Роббен выступает за "Баварию" с 2009 года, провел за клуб 256 матчей и забил 131 гол.

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