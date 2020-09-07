Роббен забил первый гол после возобновления карьеры

Вингер "Гронингена" Арьен Роббен отличился в товарищеском матче против "Арминии" (1:1).

Это первый гол для 36-летнего футболиста после возобновления карьеры.

Напомним, что именитый голландец вернулся в футбол в июне после годичного перерыва.

До этого Роббен выступал за "Баварию" с 2009 по 2019 год, сыграл 309 матчей, забил 144 гола и сделал 101 ассист.

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