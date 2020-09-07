Роббен забил первый гол после возобновления карьеры
Вингер "Гронингена" Арьен Роббен отличился в товарищеском матче против "Арминии" (1:1).
Это первый гол для 36-летнего футболиста после возобновления карьеры.
Напомним, что именитый голландец вернулся в футбол в июне после годичного перерыва.
До этого Роббен выступал за "Баварию" с 2009 по 2019 год, сыграл 309 матчей, забил 144 гола и сделал 101 ассист.
Не пропустите: Роббен будет получать зарплату в "Гронингене" только при одном условии. | http://soccernews.ru
главное
-
Черышев отклонил предложение "Краснодара"
-
Главные новости дня: 6 сентября
-
Швейцария и Германия сыграли вничью, Сербия и Турция разошлись миром и другие итоги матчей Лиги наций
-
Федун высказался о работе Черчесова в матче сборной России с Венгрией
-
Черчесов: "На таком уровне нельзя давать сопернику перехватывать инициативу"
Лента новостей
-
"Тоттенхэм" презентовал новую форму
-
Рамос стал лучшим бомбардиром среди защитников в истории сборных
-
"РБ Лейпциг" договорился о трансфере таланта из "Герты"
-
Коларов в шаге от перехода в "Интер"
-
Роббен забил первый гол после возобновления карьеры
-
Шевченко назвал причину разгромного поражения Украины от Испании
-
Сборная Испании назвала диагноз Регилона
-
Черышев отклонил предложение "Краснодара"
-
"Челси" близок к покупке голкипера "Ренна"
-
Тотти может вернуться в "Рому"
-
Уткин прокомментировал победу сборной России над Венгрией
-
Рамос вышел на восьмое место среди лучших бомбардиров сборной Испании
-
Тренер сборной Венгрии прокомментировал поражение от России
-
"Челси" предложили услуги двух вратарей
-
Главные новости дня: 6 сентября
-
Спортивный директор ПСЖ ярко высказался о Мбаппе и Неймаре
-
1
Сборная Испании разгромила команду Украины
-
Швейцария и Германия сыграли вничью, Сербия и Турция разошлись миром и другие итоги матчей Лиги наций
-
Медведев прокомментировал будущее Далера Кузяева
-
Дзюба: "Всех с непростой победой! 6 очков из 6, идем дальше"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23