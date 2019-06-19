Роббен задумался о завершении карьеры

Бывший вингер "Баварии" Арьен Роббен рассматривает вариант с завершением футбольной карьеры.

Как сообщает Bild, 35-летний голландец может повесить бутсы на гвоздь из-за проблем со здоровьем. Его тревожат болевые ощущения после травмы.

При этом у звёздного игрока есть достойные предложения от нескольких команд.

Напомним, что Роббен покинул "Баварию" по окончании минувшего сезона в связи с истечением срока контракта.

До выступления за "ротен" футболист защищал цвета "Реала", "Челси", ПСВ и "Гронингена".

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