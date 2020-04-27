Роббен задумывался о возобновлении карьеры

Известный голландский футболист Арьен Роббен признался, что после завершения карьеры размышлял о возвращении в игру.

"Сначала я вообще не скучал по футболу. Но через некоторое время я загорелся. Появлялись мысли, что хочется ещё поиграть. Время от времени это чувство появляется снова. Возможно, оно остается навсегда, потому что я спортсмен", - цитирует 36-летнего вингера Goal.com.

В течение карьеры звёздный голландец выступал за "Гронинген", ПСВ, "Челси", "Реал" и "Баварию".

Прошлым летом Роббен объявил о решении повесить бутсы на гвоздь из-за частых травм.

Не пропустите: Роббен рассказал, как его жена переболела коронавирусом. | http://soccernews.ru