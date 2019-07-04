Роббен завершил карьеру
Легендарный голландский нападающий Арьен Роббен объявил о завершении карьеры.
"Я принял решение закончить карьеру. Это было самое сложное решение в моей карьере. При принятии решения боролись сердце и разум", - приводит слова Роббена Ziggosport.
35-летний Роббен выступал за "Гронинген", ПСВ, "Челси", "Реал" и "Баварию". За сборную Нидерландов провел 96 матчей и забил 37 голов. Восемикратный чемпион Германии, двукратный чемпион Англии, чемпион Испании, чемпион Нидерландов, пятикратный обладатель Кубка Германии, обладатель Кубка Англии, двукратный обладатель Кубка английской лиги, пятикратный обладатель Суперкубка Германии, обладатель Суперкубка Нидерландов, обладатель Суперкубка Англии, обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги Чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА.
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16