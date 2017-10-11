Роббен завершил карьеру в сборной Голландии

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен принял решение о завершении карьеры в сборной Голландии, сообщает Goal.com.

Последним матчем хавбека за "оранье" стал поединок отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 против Швеции (2:0), в котором он оформил дубль.

Несмотря на победу голландцы не сумели пробиться в финальную стадию мундиаля.

33-летний Роббен выступал за сборную Голландии с 2003 года, провел за нее 100 матчей и забил 37 голов. Серебряный призер Чемпионата Мира-2010, бронзовый призер Чемпионата Мира-2014.

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