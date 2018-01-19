Роббеном интересуются сразу несколько клубов

У хавбека "Баварии" Арьена Роббена есть предложения от других клубов.

Об этом заявил отец голландского футболиста Ханс Роббен.

"Мы спокойно ждём, чтобы «Бавария» высказалась относительно будущего Арьена. Никакие сроки для этого не обозначены. Правда, было бы желательно узнать о намерениях клуба как можно раньше. У моего сына есть несколько предложений от других клубов", - сказал он.

Соглашение Роббена с немцами в силе до лета 2018 года.

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