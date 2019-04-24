Робби Фаулер начал самостоятельную тренерскую карьеру

Австралийский клуб "Брисбен Роар" на своём официальном сайте объявил о назначении Робби Фаулера на пост главного тренера команды.

Стороны заключили контракт, рассчитанный на два года.

"С нетерпением принял этот вызов и намерен добиться успеха с клубом, у которого богатая история в Австралии", - поделился впечатлениями 44-летний англичанин.

Стоит отметить, что это первый самостоятельный тренерский опыт Фаулера. Ранее он был играющим тренером в "Муангтонг Юнайтед", а также входил в тренерский штаб "Милтон Кинс Донс", "Бери" и "Ливерпуля".

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