Робби Кин может продолжить карьеру в Чемпионшипе
"Вулверхэмптон" заинтересован в возвращении нападающего Робби Кина, который сейчас выступает за "Атлетико Калькутту".
Как сообщает Daily Mail, "волки" хотят вернуть своего воспитанника уже в зимнее трансферное окно.
Напомним, что 37-летний Кин покинул "Вулверхэмптон" в далёком 1999 году.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Вулверхэмптон
|22
|51
|2
|Кардифф Сити
|21
|44
|3
|Бристоль Сити
|21
|40
|4
|Дерби Каунти
|21
|38
|5
|Астон Вилла
|21
|37
|6
|Шеффилд Юнайтед
|21
|37
|7
|Лидс Юнайтед
|21
|33
|8
|Мидлсбро
|21
|32
|9
|Ипсвич Таун
|21
|32
|10
|Престон Норт Энд
|21
|32
|11
|Ноттингем Форест
|21
|30
|12
|Фулхэм
|21
|29
|13
|Брентфорд
|21
|27
|14
|Рединг
|21
|27
|15
|Шеффилд Уэнсдэй
|22
|27
|16
|Норвич Сити
|21
|27
|17
|Миллуол
|21
|23
|18
|Халл Сити
|21
|22
|19
|Куинз Парк Рейнджерс
|21
|22
|20
|Барнсли
|21
|20
|21
|Болтон Уондерерс
|21
|16
|22
|Бирмингем Сити
|21
|16
|23
|Сандерленд
|21
|15
|24
|Бертон Альбион
|21
|14