Робби Кин может продолжить карьеру в Чемпионшипе

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Робби Кин может продолжить карьеру в Чемпионшипе

"Вулверхэмптон" заинтересован в возвращении нападающего Робби Кина, который сейчас выступает за "Атлетико Калькутту".

Как сообщает Daily Mail, "волки" хотят вернуть своего воспитанника уже в зимнее трансферное окно.

Напомним, что 37-летний Кин покинул "Вулверхэмптон" в далёком 1999 году.

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