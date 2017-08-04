Робби Кин продолжит карьеру в Индии

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Робби Кин продолжит карьеру в Индии

Известный ирландский форвард Робби Кин стал игроком "Атлетико де Калькутта", сообщает официальный твиттер клуба.

37-летний футболист присоединился к индийской команде на правах свободного агента. Детали контракта не разглашаются.

Фото: Робби Кин - новичок "Атлетико де Калькутта"

Последним клубом Кина был "Лос-Анджелес Гэлакси", который он покинул ещё в январе.

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