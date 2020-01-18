Робби Сэвидж назвал лучшего форварда в эпоху АПЛ

Известный в прошлом валлийский футболист Робби Сэвидж рассказал, какого нападающего он считает лучшим в эпоху АПЛ (с 1992 года).

"Агуэро - величайший форвард в эру Премьер-лиги. Его статистика говорит сама за себя. Он превосходит Анри и Ширера, двух лучших нападающих, против которых я играл. Фанатам "Манчестер Сити" стоит наслаждаться его игрой, потому что Серхио не будет тут вечно", - написал Сэвидж в своей колонке для таблоида Mirror.

31-летний Агуэро выступает за "Сити" с 2011 года, сыграл 359 матчей, забил 249 голов и сделал 72 ассиста.

Не пропустите: Агуэро признан лучшим игроком десятилетия в АПЛ. | http://soccernews.ru