Роберт Фернандес объяснил, почему "Барселона" не приобрела Дембеле прошлым летом

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Роберт Фернандес объяснил, почему "Барселона" не приобрела Дембеле прошлым летомТехнический секретарь каталонской "Барселоны" Роберт Фернандес объяснил, почему его клуб не приобрел новоиспеченного игрока "сине-гранатовых" Усмана Дембеле еще прошлым летом.

"Мы посчитали, что его развитие как игрока в другой команде будет проходить намного лучше. Здесь, в тот момент ему было бы сложно получать необходимую игровую практику, а он хотел играть", - цитирует Фернандеса El Mundo Deportivo.

Напомним, Бартомеу прокомментировал подписание Дембеле. | soccernews.ru

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Пьянь

Фернандес, ты дебил! Можно было купить, как это сделала Боруссия за 15 миллионов. И отдать бля в аренду!

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