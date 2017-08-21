Роберт Фернандес объяснил, с чем связаны проблемы "Барселоны" в переговорах по трансферах Коутиньо и Дембеле

Технический секретарь каталонской "Барселоны" Роберт Фернандес объяснил, с чем связаны проблемы его клуба при переговорах по трансферах полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо и вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле.

" Мы пытаемся закрыть некоторые трансферы и мы надеемся сделать это уже в ближайшее время . Однако это не так просто сделать. Мы хотим заполучить качественных игроков без выплаты за них суммы отступных, и именно с этим связана длительность переговоров с их клубами ", - цитирует Фернандеса El Mundo Deportivo.

Напомним, "Ливерпуль" отклонил финальное предложение "Барселоны" по Коутиньо. | soccernews.ru