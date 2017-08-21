Роберт Фернандес объяснил, с чем связаны проблемы "Барселоны" в переговорах по трансферах Коутиньо и Дембеле

Теги барселонаусман дембелеливерпульроберт фернандесборуссия дортмундкоутиньо

Роберт Фернандес объяснил, с чем связаны проблемы "Барселоны" в переговорах по трансферах Коутиньо и ДембелеТехнический секретарь каталонской "Барселоны" Роберт Фернандес объяснил, с чем связаны проблемы его клуба при переговорах по трансферах полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо и вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле.

"Мы пытаемся закрыть некоторые трансферы и мы надеемся сделать это уже в ближайшее время. Однако это не так просто сделать. Мы хотим заполучить качественных игроков без выплаты за них суммы отступных, и именно с этим связана длительность переговоров с их клубами", - цитирует Фернандеса El Mundo Deportivo.

Напомним, "Ливерпуль" отклонил финальное предложение "Барселоны" по Коутиньо. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 2-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 2-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 2 6
2 Хаддерсфилд Таун 2 6
3 Вест Бромвич Альбион 2 6
4 Уотфорд 2 4
5 Ливерпуль 2 4
6 Саутгемптон 2 4
7 Манчестер Сити 1 3
8 Лестер Сити 2 3
9 Тоттенхэм 2 3
10 Эвертон 1 3
11 Арсенал Лондон 2 3
12 Челси 2 3
13 Бернли 2 3
14 Сток Сити 2 3
15 Суонси Сити 2 1
16 Борнмут 2 0
17 Ньюкасл Юнайтед 2 0
18 Брайтон & Хоув Альбион 2 0
19 Кристал Пэлас 2 0
20 Вест Хэм Юнайтед 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов