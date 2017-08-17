Роберт Фернандес: "Переходы Коутиньо и Дембеле зависят от их клубов"

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Роберт Фернандес: "Переходы Коутиньо и Дембеле зависят от их клубов"Технический секретарь каталонской "Барселоны" Роберт Фернандес высказался о ситуации с входящими трансферами своего клуба.

"Коутиньо и Дембеле - два игрока, которых мы хотим подписать, поскольку они хорошо могут адаптироваться к нашему футболу. Однако, сможем ли мы завершить их подписания, зависит от их клубов", - цитирует Фернандеса официальный сайт "сине-гранатовых".

Напомним, Клопп прокомментировал скорый переход Коутиньо в "Барселону". | soccernews.ru

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