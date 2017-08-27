Роберт Фернандес прокомментировал ситуацию, сложившуюся по возможному трансферу Коутиньо

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Роберт Фернандес прокомментировал ситуацию, сложившуюся по возможному трансферу КоутиньоТехнический секретарь каталонской "Барселоны" Роберт Фернандес прокомментировал ситуацию, сложившуюся по возможному трансферу полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

"Мы до сих пор ведем переговоры. Мы не хотим разглашать информацию о предпринимаемых нами шагах, мы хотим достичь благоприятной ситуации. Но это зависит от благоразумия всех трех заинтересованных в этом сторон", - цитирует Фернандеса El Mundo Deportivo.

Напомним, Суарес может покинуть "Барселону". | soccernews.ru

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