Роберт Фернандес прокомментировал ситуацию, сложившуюся по возможному трансферу Коутиньо

Технический секретарь каталонской "Барселоны" Роберт Фернандес прокомментировал ситуацию, сложившуюся по возможному трансферу полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

" Мы до сих пор ведем переговоры. Мы не хотим разглашать информацию о предпринимаемых нами шагах , мы хотим достичь благоприятной ситуации. Но это зависит от благоразумия всех трех заинтересованных в этом сторон ", - цитирует Фернандеса El Mundo Deportivo.

Напомним, Суарес может покинуть "Барселону". | soccernews.ru