Роберт Фернандес: "У "Барселоны" фантастический состав"

Теги роберт фернандесбарселона

Роберт Фернандес: "У "Барселоны" фантастический состав"

Технический директор "Барселоны" Роберто Фернандес поделился мнением о работе клуба на прошедшем трансферном рынке.

"У нас фантастический состав. Новички помогут конкурировать и соответствовать нашим стандартам" - приводит слова Фернандеса твиттер клуба.

Напомним, что каталонцы подписали Нелсона Семеду, Паулиньо, Жерара Деулофеу и Усмана Дембеле.

Читайте также: СМИ назвали причину срыва трансфера Ди Марии в "Барселону". | http://soccernews.ru

комментарии
Fantastic

ну да

Ответить
Анатолий

Оптимизм Фернандеса завышен.Пришедшие игроки не усилили состав.

Ответить
Коутиньо

Козел(

Ответить
пздц

аахахах

Ответить

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Такие разные цели: Беларусь принимает Швецию

Такие разные цели: Беларусь принимает Швецию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Сосьедад 2 6
2 Барселона 2 6
3 Леганес 2 6
4 Атлетико Мадрид 2 4
5 Реал Мадрид 2 4
6 Жирона 2 4
7 Леванте 2 4
8 Валенсия 2 4
9 Севилья 2 4
10 Атлетик Бильбао 2 4
11 Эйбар 2 3
12 Бетис 2 3
13 Эспаньол 2 1
14 Хетафе 2 1
15 Депортиво Ла-Корунья 2 1
16 Сельта Виго 2 0
17 Малага 2 0
18 Алавес 2 0
19 Вильярреал 2 0
20 Лас Пальмас 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов