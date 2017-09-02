Роберт Фернандес: "У "Барселоны" фантастический состав"

Технический директор "Барселоны" Роберто Фернандес поделился мнением о работе клуба на прошедшем трансферном рынке.

"У нас фантастический состав. Новички помогут конкурировать и соответствовать нашим стандартам" - приводит слова Фернандеса твиттер клуба.

Напомним, что каталонцы подписали Нелсона Семеду, Паулиньо, Жерара Деулофеу и Усмана Дембеле.

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