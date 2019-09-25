Роберт Левандовски феноменально начал текущий сезон за "Баварию". Его секрет - работа вне поля!

Роберт Левандовски – феноменальный футболист. Он классно играет, много забивает, берет титулы и бьет рекорды, но идеальным его делает даже не это все, а поведение за пределами поля. Поляк строго придерживается разработанной его женой Анной диеты. "Я ел много сладкого и думал, что все нормально, ведь не толстел и не испытывал проблем. Однако попробовал здоровое питание и понял, что могу стать сильнее, получать больше нагрузок – теперь мое тело быстрее восстанавливается", – рассказывает Роберт. Левандовски в 31 год имеет примерное физическую форму и делает все, чтобы не только ее сохранить, но и прогрессировать. Работа в тренажерном зале – обязательный элемент системы. Несколько лет назад форвард даже перегнул с мышечной массой. "Посмотрите на него. Но это же Арнольд Шварценеггер лучших образцов", – восхищался Карл-Хайнц Румменигге.

У Роберта все распланировано. Даже дочь Клару они с женой рожали так, чтобы форвард завершил карьеру, когда ребенок пойдет в школу. Роль Анны в прогрессе футболиста переоценить трудно – она ​​помогает ему все анализировать, хранить ментальный покой и принимать правильные решения. Рождение дочери побудило Левандовски получить образование: "Я сделал это для того, чтобы однажды показать своим детям: папа умел не только мяч гонять, но и учился". Обычно Левандовски не задумывается, как отпраздновать гол, а просто поддается эмоциям. Впрочем, фишка все же есть. Празднование на фото ниже Роберт посвящает дочери, но не раскрывает суть – "это наш секрет". Левандовски постоянно работает над своей игрой, совершенствует отдельные элементы. Хороший пример – эволюция пенальти от поляка. Он постепенно довел свои 11-метровые до идеала: не оставляет шансов вратарям, считывая их намерения перед ударом, а затем концентрируется на противоположном углу.

С 2015-го поляк почти не промахивается с точки (41 гол с 43 попыток). Его пенальти –гарантия гола, но это не значит, что Левандовски зубами вцепился в 11-метровые. В субботу в пятом туре Бундеслиги штатный пенальтист мог оформить хет-трик в ворота Кельна, но легко отдал право пробить Фелипе Коутинью – тот забил. "Это было спонтанное решение. Я отдал пенальти Коутинью, чтобы он забил первый гол перед домашними трибунами и почувствовал уверенность. Я хочу помогать партнерам. Фелипе – великий игрок", – объясняет Левандовски. Ковач радостно заявляет в прессе, что две звезды нашли общий язык: "Коутинью всегда ищет глазами Левандовски для передачи" Бразилец – важный элемент для счастливого Роберта. В межсезонье поляк озабоченно повторял, что "Баварии" нужно усилить состав, чтобы претендовать на высшие награды в Европе. Левандовски говорил явно не о Коутиньо (и этого точно мало), но аренда Филиппе несколько изменила риторику бомбардира – он доволен, что такие футболисты выбирают на Зебенер Штрассе.

Символично, что после этого Левандовски подписал новый долгосрочный контракт с "Баварией". Конечно, трансферная кампания не была определяющей причиной продолжения/непродления сотрудничества (переговоры продолжались давно и на первом месте была зарплата), но Роберт вряд ли поставил бы подпись, если бы не получил от руководства гарантий, что состав в ближайшее время будет усиливаться для борьбы за Лигу Чемпионов. Он требует максимума не только от себя, но и от своего клуба. Два года назад были агентские спекуляции относительно возможного трансфера Левандовски в другой клуб – тогда возникли самые громкие слухи за последние сезоны (Роберта сватают куда-то каждое лето). Это происходило на фоне конфликта между боссами и форвардом, который обвинил их в нецелесообразности азиатских турне. Поляк всегда открыто выражает свое мнение на публике и не скрывает недовольства. При этом он продолжает рвать на поле. Главные критики Нико Ковача Хамес и Хуммельс уже не в клубе, Боатенг и Мюллер сейчас в ротации. Левандовски также устраивает не все, но он тянет команду на старте сезона и не говорит о нехватке мотивации. 9 голов в 5 турах Бундеслиги – феерический результат, в топ-лигах никто столько не имеет. Можно посягнуть на 40 мячей за один чемпионат. Роберт отмечается в каждом матче нового сезона после Суперкубка. И делает это на любой вкус: головой после углового и роскошным ударом со штрафного, прорываясь на скорости и используя тонкую передачу партнера. Конечно, Левандовски стал лучшим игроком августа в Бундеслиге.

Сейчас на его счету 202 гола за "Баварию". Мяч в ворота "Црвены Звезды" в Лиге Чемпионов стал юбилейным, а против "Кельна" Левандовски разменял третью сотню. Ко второму бомбардиру в истории Баварии Карлу-Хайнцу Румменигге (217) совсем близко – впереди останется только феноменальный Герд Мюллер. За 250 матчей в составе мюнхенского клуба Левандовски принял непосредственное участие в 249 голах. В среднем на каждый поединок результативное действие. Удивительно! Как не вспомнить феерию Роберта 4-летней давности. 22 сентября 2015-го поляк вышел на замену в матче с "Вольфсбургом" и через мгновение превратил проигрышный счет 0:1 в разгром 5:1. Пента-трик за неполные 9 минут! Пеп Гвардиола был шокирован.