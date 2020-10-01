Роберт Левандовски - футболист года по версии УЕФА

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим футболистом 2020 года по версии УЕФА.

В минувшем сезоне 31-летний Левандовски с 15 голами стал лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов, а его команда стала победителем турнира.

Кроме того, в прошлом сезоне форвард завоевал титулы лучшего бомбардира чемпионата и Кубка Германии.

Поляк, скорее всего, стал бы обладателем "Золотого мяча", но вручение награды в этом году было отменено из-за пандемии коронавируса.

Не пропустите: Наставник "Баварии" Флик стал лучшим тренером Лиги Чемпионов сезона-2019/2020. | http://soccernews.ru