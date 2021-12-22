Роберт Левандовски назвал фаворитов Лиги чемпионов

Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски поделился мнением о том, кого он считает фаворитами Лиги чемпионов.

"Я считаю, что фаворитами нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов являются "Бавария", "Реал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и ПСЖ. Я бы хотел забить гол в финале. Также я мечтаю забить за Польшу в плей-офф чемпионата мира", - приводит слова Левандовски твиттер Bayern & Germany.

В нынешнем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 25 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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