Роберт Левандовски оценил свои шансы выиграть "Золотой мяч"
Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски верит, что у него есть шансы выиграть "Золотой мяч".
"В прошлом году я был на церемонии вручения "Золотого мяча". Я всегда стремлюсь играть на максимуме своих возможностей, выигрывать трофеи и забивать как можно больше голов. Но самые серьезные награды завоевываются благодаря коллективным трофеям. Я не думаю о "Золотом мяче", но верю, что это возможно", - приводит слова Левандовски France Football.
В нынешнем сезоне 31-летний Левандовски провел за "Баварию" 39 матчей во всех турнирах, забил 45 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Экс-агент Левандовски: "Роберт хотел перейти в "Реал", чтобы играть с Роналду". | http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
Главные новости дня: 15 июня
-
Роберт Левандовски оценил свои шансы выиграть "Золотой мяч"
-
Три английских топ-клуба поборются за хавбека "Ювентуса" Рэмзи
-
Филиппе Коутиньо готов на сокращение зарплаты ради возвращения в "Ливерпуль"
-
"Бетис" и "Гранада" сыграли вничью, забив три гола в концовке
-
ЦСКА показал, как команда готовится к матчу с "Зенитом"
-
"Рига" одержала победу в первом официальном матче под руководством Кононова
-
Бывшая жена Кержакова отреагировала на фото супруги Кокорина в золотом платье
-
"Зенит" предложил Смольникову новый контракт с двукратным понижением зарплаты
-
Три футболиста "Спартака" вернулись в Россию, приехав на велосипедах
-
"Локомотив" нацелился на голкипера "Краснодара"
-
ПСЖ определил две кандидатуры на позицию левого защитника
-
Стало известно расписание оставшихся матчей Лиги чемпионов
-
1
Златан Ибрагимович нарушил медицинский регламент в Швеции
-
Хавбеком "Зенита" Кузяевым интересуются клубы из Франции, Испании и Германии
-
"Севилья" из-за автогола упустила победу над "Леванте"
-
"Зенит" нашел замену Азмуну в Серии А
-
Жена Кокорина поделилась откровенным фото в золотом купальнике
-
Тедеско высказался об уходе Шюррле из "Спартака"
-
Тедеско прокомментировал разгромное поражение "Спартака" в матче с "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|31
|73
|2
|Боруссия Дортмунд
|31
|66
|3
|РБ Лейпциг
|31
|62
|4
|Байер Леверкузен
|31
|57
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|31
|56
|6
|Вольфсбург
|31
|46
|7
|Хоффенхайм
|31
|43
|8
|Фрайбург
|31
|42
|9
|Шальке
|31
|39
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|38
|11
|Герта
|31
|38
|12
|Кельн
|31
|35
|13
|Аугсбург
|31
|35
|14
|Унион Берлин
|31
|35
|15
|Майнц 05
|31
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|31
|28
|17
|Вердер Бремен
|31
|28
|18
|Падерборн
|31
|20