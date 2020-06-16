Роберт Левандовски оценил свои шансы выиграть "Золотой мяч"

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски верит, что у него есть шансы выиграть "Золотой мяч".

"В прошлом году я был на церемонии вручения "Золотого мяча". Я всегда стремлюсь играть на максимуме своих возможностей, выигрывать трофеи и забивать как можно больше голов. Но самые серьезные награды завоевываются благодаря коллективным трофеям. Я не думаю о "Золотом мяче", но верю, что это возможно", - приводит слова Левандовски France Football.

В нынешнем сезоне 31-летний Левандовски провел за "Баварию" 39 матчей во всех турнирах, забил 45 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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