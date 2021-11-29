Роберт Левандовски получил приз лучшему нападющему 2021 года

Фото: скриншот с трансляции "Матч ТВ"

Французский журнал France Football объявил лучшего нападающего 2021 года по своей версии.

Им стал 33-летний польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски.

"Я всегда хочу забивать голы, поскольку они означают результат в футболе.

Я должен поблагодарить коллег, без них было бы невозможно достичь того, чего я достиг. Если есть гармония между всеми игроками, мне проще забивать.

Я хочу поблагодарить свою семью за поддержку", – сказал Левандовски.

В 2021 году поляк забил 64 гола. У Криштиану Роналду – 42, у Лионеля Месси – 41.

Также в прошлом сезоне Роберт побил рекорд Герда Мюллера по голам за сезон в Бундеслиге – у Левандовского 41 забитый мяч в 29 матчах.

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