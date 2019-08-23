Роберт Левандовски продлит контракт с "Баварией" на следующей неделе

Теги роберт левандовскибавария мюнхен

Роберт Левандовски продлит контракт с "Баварией" на следующей неделе

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски в ближайшие дни подпишет новый контракт с немецким клубом. Об этом сообщает Bild.

По данным источника, 31-летний футболист на следующей неделе подпишет с клубом четырехлетний контракт.

Стоит отметить, что после поражения "Баварии" в матче за Суперкубок Германии "Боруссии" (0:2) Левандовски был недоволен политикой клуба.

Завтра, 4 августа, "Бавария" во втором туре Бундеслиги сыграет с "Шальке".

А еще: Левандовски: "Думаю, Коутиньо не потребуется много времени для адаптации в "Баварии"| http://soccernews.ru
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