Роберт Левандовски продлит контракт с "Баварией" на следующей неделе
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски в ближайшие дни подпишет новый контракт с немецким клубом. Об этом сообщает Bild.
По данным источника, 31-летний футболист на следующей неделе подпишет с клубом четырехлетний контракт.
Стоит отметить, что после поражения "Баварии" в матче за Суперкубок Германии "Боруссии" (0:2) Левандовски был недоволен политикой клуба.
Завтра, 4 августа, "Бавария" во втором туре Бундеслиги сыграет с "Шальке".
А еще: Левандовски: "Думаю, Коутиньо не потребуется много времени для адаптации в "Баварии"| http://soccernews.ru
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