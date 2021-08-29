Роберт Левандовски прокомментировал свою результативность в новом сезоне
Фото: инстаграм Левандовски/Автор неизвестен
Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски прокомментировал свою результативность в новом сезоне Бундеслиги.
"Сегодня мы полностью контролировали игру и забили много мячей. Само собой я всегда голоден, но особенно в плане физики я сейчас чувствую себя очень хорошо. Возможно, даже лучше, чем три года назад.
Я не думаю о рекордах. В каждом матче я просто концентрируюсь на своих задачах. О рекордах я даже не задумываюсь", – сказал Левандовски.
Напомним, что в четырех играх нового сезона чемпионата Германии польский форвард забил семь мячей.
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|32
|46
|7
|Хоффенхайм
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|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
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|12
|Унион Берлин
|32
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|Кельн
|32
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|Аугсбург
|32
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|Майнц 05
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|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
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|Вердер Бремен
|32
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