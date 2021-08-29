Фото: инстаграм Левандовски/Автор неизвестен

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски прокомментировал свою результативность в новом сезоне Бундеслиги.

"Сегодня мы полностью контролировали игру и забили много мячей. Само собой я всегда голоден, но особенно в плане физики я сейчас чувствую себя очень хорошо. Возможно, даже лучше, чем три года назад.

Я не думаю о рекордах. В каждом матче я просто концентрируюсь на своих задачах. О рекордах я даже не задумываюсь", – сказал Левандовски.

Напомним, что в четырех играх нового сезона чемпионата Германии польский форвард забил семь мячей.

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