Роберт Левандовски рассказал, когда он завершит карьеру

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Роберт Левандовски рассказал, когда он завершит карьеру
Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски заявил, что он собирается выступать еще на протяжении многих лет.

"Мой нынешний контракт с "Баварией" не является последним в моей карьере. Я намерен играть больше. Не уверен насчет 10 лет, но лет восемь я еще поиграю. Есть вероятность, что я завершу карьеру в "Баварии", но сейчас я не думаю об этом", - приводит слова Левандовски Sky Sports.

В минувшем сезоне 32-летний Левандовски провел 47 матчей во всех турнирах, забил 55 голов и отдал 10 результативных передач. Поляк стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии, Кубка Германии и Лиги Чемпионов. "Бавария" выиграла все эти турниры и сделала требл. Контракт игрока с немецким клубом действует до лета 2023 года.

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