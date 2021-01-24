Роберт Левандовски стал четвертым действующим игроком, забившим 500 голов за карьеру
Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски стал четвертым действующим футболистом, забившим 500 голов за карьеру.
Юбилейный гол поляк забил в матче 18-го тура чемпионата Германии с гельзенкирхенским "Шальке" (4:0).
32-летний Левандовски чаще всего забивал голы в составе "Баварии" - 272. Далее забитые мячи форварда распределились следующим образом: "Боруссия" Дортмунд (103), сборная Польши (63), "Лех" (41) и "Знич" (21).
Стоит отметить, что из ныне играющих футболистов отметку в 500 голов за карьеру перешагнули Криштиану Роналду (760), Лионель Месси (719) и Златан Ибрагимович (542).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20