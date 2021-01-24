Роберт Левандовски стал четвертым действующим игроком, забившим 500 голов за карьеру

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски стал четвертым действующим футболистом, забившим 500 голов за карьеру.

Юбилейный гол поляк забил в матче 18-го тура чемпионата Германии с гельзенкирхенским "Шальке" (4:0).

32-летний Левандовски чаще всего забивал голы в составе "Баварии" - 272. Далее забитые мячи форварда распределились следующим образом: "Боруссия" Дортмунд (103), сборная Польши (63), "Лех" (41) и "Знич" (21).

Стоит отметить, что из ныне играющих футболистов отметку в 500 голов за карьеру перешагнули Криштиану Роналду (760), Лионель Месси (719) и Златан Ибрагимович (542).

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