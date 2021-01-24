Роберт Левандовски стал четвертым действующим игроком, забившим 500 голов за карьеру

Теги роберт левандовскикриштиану роналдулионель мессизлатан ибрагимовичстатистика

Роберт Левандовски стал четвертым действующим игроком, забившим 500 голов за карьеру

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски стал четвертым действующим футболистом, забившим 500 голов за карьеру.

Юбилейный гол поляк забил в матче 18-го тура чемпионата Германии с гельзенкирхенским "Шальке" (4:0).

32-летний Левандовски чаще всего забивал голы в составе "Баварии" - 272. Далее забитые мячи форварда распределились следующим образом: "Боруссия" Дортмунд (103), сборная Польши (63), "Лех" (41) и "Знич" (21).

Стоит отметить, что из ныне играющих футболистов отметку в 500 голов за карьеру перешагнули Криштиану Роналду (760), Лионель Месси (719) и Златан Ибрагимович (542).

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