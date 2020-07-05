Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром Кубка Германии. У него уже 51 гол в сезоне

Теги бавария мюнхенроберт левандовски

Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром Кубка Германии. У него уже 51 гол в сезоне

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски отметился дублем в финальном матче Кубка Германии с леверкузенским "Байером" (4:2) и стал лучшим бомбардиром турнира.

Поляк отметился шестью голами в Кубке, опередив форварда "Фортуны" Роувена Хеннингса (4).

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне 31-летний Левандовски забил 51 гол в 43 матчах. Ранее сообщалось, что форвард является фаворитом в борьбе за "Золотой мяч" по версии портала Goal.

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