Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром Кубка Германии. У него уже 51 гол в сезоне

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски отметился дублем в финальном матче Кубка Германии с леверкузенским "Байером" (4:2) и стал лучшим бомбардиром турнира.

Поляк отметился шестью голами в Кубке, опередив форварда "Фортуны" Роувена Хеннингса (4).

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне 31-летний Левандовски забил 51 гол в 43 матчах. Ранее сообщалось, что форвард является фаворитом в борьбе за "Золотой мяч" по версии портала Goal.

Не пропустите: Председатель правления "Баварии": "Левандовски - лучший центрфорвард мира". | http://soccernews.ru