Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски установил рекорд Бундеслиги, сообщает статистический портал Opta.

Левандовски отличился в матче 18-го тура чемпионата Германии с "Шальке" (4:0) и стал первым игроком в истории турнира, который забил голы в восьми выездных матчах подряд.

В нынешнем сезоне 32-летний Левандовски провел за "Баварию" 25 матчей во всех турнирах и забил 27 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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