Роберт Мак попрощался с "Зенитом"
Пресс-служба "Зенита" опубликовала прощальные слова полузащитника Роберта Мака, который сегодня покинул питерский клуб и перешёл в "Коньяспор".
"Желаю всего самого лучшего "Зениту" и невероятным болельщикам! Я и моя семья чувствовали себя в Петербурге как дома, будем очень сильно скучать по городу. Спасибо "Зениту" за всё. Уверен, "сине-бело-голубые" вновь станут чемпионами России. У меня останутся только тёплые воспоминания о времени, проведённом в "Зените", - сказал 28-летний словак.
Мак выступал за "Зенит" с лета 2016 года, сыграл 72 матча, забил 14 голов и сделал 13 ассистов.
В "Коньяспор" хавбек, вероятно, перешёл на правах свободного агента, заключив контракт до конца текущего сезона.
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