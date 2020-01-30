Роберт Мак попрощался с "Зенитом"

Пресс-служба "Зенита" опубликовала прощальные слова полузащитника Роберта Мака, который сегодня покинул питерский клуб и перешёл в "Коньяспор".

"Желаю всего самого лучшего "Зениту" и невероятным болельщикам! Я и моя семья чувствовали себя в Петербурге как дома, будем очень сильно скучать по городу. Спасибо "Зениту" за всё. Уверен, "сине-бело-голубые" вновь станут чемпионами России. У меня останутся только тёплые воспоминания о времени, проведённом в "Зените", - сказал 28-летний словак.

Мак выступал за "Зенит" с лета 2016 года, сыграл 72 матча, забил 14 голов и сделал 13 ассистов.

В "Коньяспор" хавбек, вероятно, перешёл на правах свободного агента, заключив контракт до конца текущего сезона.

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