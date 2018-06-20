Роберт Ярни: "Единственный игрок, который может выиграть Чемпионат Мира в одиночку - Марадона, Месси на это не способен"

Известный в прошлом футболист Роберт Ярни ставит легенду мирового футбола Диего Марадону выше нынешнего лидера атак сборной Аргентины Лионеля Месси.

"Может ли Месси в одиночку выиграть Чемпионат Мира? Это невозможно. Для меня единственным игроком из мной увиденных, который мог это сделать, был Марадона. Я думаю, что Месси - это не тот игрок, который на это способен, потому что мы видели, что в "Барселоне" он играет очень хорошо, потому что там с ним играют рядом другие великие игроки. В сборной же он не играет так хорошо, как в "Барселоне ", - цитирует бывшего футболиста E Mundo Deportivo.

Напомним, Кейн стремиться достичь уровня Роналду и Месси. | soccernews.ru