Известный в прошлом итальянский футболист Роберто Баджо назвал своего наследника среди современных футболистов.

"Мой наследник? Я смотрю много южноамериканского футбола и, как поклоннику "Бока Хуниорс", мне очень нравится игра Адриана Сентуриона, но он должен улучшить свое поведение за пределами поля", - цитирует Баджо Corriere della Sera.

Напомним, в ближайшее время Неймар объявит о принятом им решении. | soccernews.ru