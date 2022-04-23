Роберто близок к уходу из "Барселоны"

Фото: твиттер Роберто\Автор неизвестен

Будущее испанского полузащитника "Барселоны" Серхи Роберто остается неопределенным.

Как сообщает журналист Габриэль Санс, Роберто изучил новое предложение каталонского клуба о новом контракте со своим окружением и оставил переговоры на их усмотрение, так как хочет сосредоточиться на своем восстановлении.

По информации источника, в лагере футболиста царит полный пессимизм. Если не произойдет серьезных изменений, он уйдет в следующем сезоне.

Отмечается, что Хави и Жоан Лапорта хотят, чтобы Роберто продолжил карьеру в "Барселоне", но спортивный директор клуба Матеу Алемани этого не хочет и поэтому сделал игроку "очень низкое" предложение.

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