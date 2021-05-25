Роберто Де Дзерби прокомментировал назначение в "Шахтер"

Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен

Сегодня донецкий "Шахтер" объявил о назначении на пост главного тренера Роберто Де Дзерби. Итальянец прокомментировал свое назначение.

"Я очень рад и счастлив вместе с моим тренерским штабом оказаться тут и стать частью такого великого клуба, как "Шахтер". Для нас это вызов и прекрасная возможность профессионального роста. Мы надеемся, что и тут сможем хорошо выполнить свою работу. Хотим привить команде наше видение футбола и, конечно же, хотим побеждать, поскольку это очень важно", — сказал специалист в интервью пресс-службе "Шахтера".

Напомним, что предыдущим клубом Де Дзерби был "Сассуоло". С итальянским клубов в прошедшем сезоне тренер занял 8 место в Серии А. Контракт специалиста с "горняками" рассчитан на два года.

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